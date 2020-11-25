Şişli'de marketten hırsızlık; dışarıdaki taksicilere silah çektiler
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Şişli'de marketten hırsızlık; dışarıdaki taksicilere silah çektiler

25.11.2020 09:15 | Son Güncelleme: 25.11.2020 09:26
Şişli'de marketten hırsızlık; dışarıdaki taksicilere silah çektiler

ŞİŞLİ'de minibüs ile bir markete gelen silahlı ve maskeli şüpheliler marketin camını kırarak yaklaşık 15 bin liralık sigara çaldı.

ŞİŞLİ'de minibüs ile bir markete gelen silahlı ve maskeli şüpheliler marketin camını kırarak yaklaşık 15 bin liralık sigara çaldı. Hırsızlar dışarıda kendilerini durdurmaya çalışan taksicilere silah doğrulttuktan sonra geldikleri minibüsle kaçtı. 

Olay, Şişli 19 Mayıs Caddesi üzerinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre beyaz bir minibüs ile markete gelen silahlı ve maskeli 4 kişi marketin camını kırdı. Markete giren iki şüpheli, sigara raflarını boşaltarak minibüse yükledi. Yaklaşık 15 bin liralık sigarayı alan hırsızlar dışarıdaki taksicilere silah çekerek olay yerinden kaçtı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler çevrede inceleme yaptı. Güvenlik kameralarını izleyen polis, kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.


Şişli'de marketten hırsızlık; dışarıdaki taksicilere silah çektiler
Şişli'de marketten hırsızlık; dışarıdaki taksicilere silah çektiler
Şişli'de marketten hırsızlık; dışarıdaki taksicilere silah çektiler
Şişli'de marketten hırsızlık; dışarıdaki taksicilere silah çektiler
Şişli'de marketten hırsızlık; dışarıdaki taksicilere silah çektiler
Şişli'de marketten hırsızlık; dışarıdaki taksicilere silah çektiler
Şişli'de marketten hırsızlık; dışarıdaki taksicilere silah çektiler
Şişli'de marketten hırsızlık; dışarıdaki taksicilere silah çektiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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