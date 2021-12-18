Şişli'de evi soyan hırsız çaldığı 2 montu üst üste giyerken kameraya yansıdı - Haberler
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Şişli'de evi soyan hırsız çaldığı 2 montu üst üste giyerken kameraya yansıdı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de bir evden hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de bir evden hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Şüphelinin evden çaldıkları arasında yer alan 2 montu üst üste giymesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şişli Merkez Mahallesi'nde bir evde gerçekleşti. Sabah saatlerinde bir eve giren şüpheli, cep telefonu, bilgisayar, cüzdan, saat, gözlük ve montları alarak kaçtı. Soyulduğunu anlayan N.O.K ve S.H polise giderek şikayetçi oldu.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Binadaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin bindiği aracı tespit etti. Otomobilin güzergahta bir akaryakıt istasyonunda yakıt aldığı belirlendi. Otomobilin M.H.T'ye ait olduğunun belirlenmesi üzerine Sakızağacı Caddesi üzerinde durduruldu. Otomobilde bulunan M.F.D, M.H.T ile A.E gözaltına alındı. Evden yapılan hırsızlıkta görüntülerdeki A.E olduğu tespit edildi.

ÇALDIĞI MONTLARI ÜST ÜSTE GİYEREK KAÇTI

Evden hırsızlık yapan şüpheli çaldığı 2 montu üst üste giyerek binadan çıktı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

M.F.D'nin "Parada Sahtecilik" suçundan arandığı tespit edildi. M.H.T, A.E ve M.F.D yapılan işlemlerin adından adliyeye  sevk edildi.

M.H.T daha önceki tutuklama kararıyla cezaevine gönderilirken, A.E ve M.F.D isimli şahıslar adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.


- İstanbul
Şişli'de evi soyan hırsız çaldığı 2 montu üst üste giyerken kameraya yansıdı

Şişli'de evi soyan hırsız çaldığı 2 montu üst üste giyerken kameraya yansıdı

Şişli'de evi soyan hırsız çaldığı 2 montu üst üste giyerken kameraya yansıdı

Şişli'de evi soyan hırsız çaldığı 2 montu üst üste giyerken kameraya yansıdı

Şişli'de evi soyan hırsız çaldığı 2 montu üst üste giyerken kameraya yansıdı

Şişli'de evi soyan hırsız çaldığı 2 montu üst üste giyerken kameraya yansıdı

Şişli'de evi soyan hırsız çaldığı 2 montu üst üste giyerken kameraya yansıdı

Şişli'de evi soyan hırsız çaldığı 2 montu üst üste giyerken kameraya yansıdı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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