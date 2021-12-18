Şişli'de evi soyan hırsız çaldığı 2 montu üst üste giyerken kameraya yansıdı

Olay, Şişli Merkez Mahallesi'nde bir evde gerçekleşti. Sabah saatlerinde bir eve giren şüpheli, cep telefonu, bilgisayar, cüzdan, saat, gözlük ve montları alarak kaçtı. Soyulduğunu anlayan N.O.K ve S.H polise giderek şikayetçi oldu.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

ÇALDIĞI MONTLARI ÜST ÜSTE GİYEREK KAÇTI

M.H.T daha önceki tutuklama kararıyla cezaevine gönderilirken, A.E ve M.F.D isimli şahıslar adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.