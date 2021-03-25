Son dakika gündem: Şirvan Kaymakamı Hasar'dan jandarma personeline başarı belgesi

Son dakika habere göre Siirt'in Şirvan Kaymakamı Recep Hasar, jandarma personeline başarı belgesi verdi.

Siirt'in Şirvan Kaymakamı Recep Hasar, jandarma personeline başarı belgesi verdi.

Hasar, ilçede kaçakçılık başta olmak üzere önemli görevler üstlenen İlçe Jandarma Komutanlığı personelini makamına kabul etti.

Başarılarından dolayı ekipleri kutlayan Hasar, onları başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz