Son dakika gündem: Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklama
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Son dakika gündem: Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklama

Son dakika haberler: ŞIRNAK merkez, Cizre ve Silopi ilçelerinde, uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i tutuklandı.

ŞIRNAK merkez, Cizre ve Silopi ilçelerinde, uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından narkotik suçların engellenmesine, uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 23 Mart'ta harekete geçen ekipler, Şırnak merkez, Cizre ve Silopi ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonda 24 şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Son dakika gündem: Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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