Son dakika gündem: Şırnak'ta terör operasyonunda 1 tutuklama
Son dakika haber... ŞIRNAK'ta PKK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
ŞIRNAK'ta Pkk ve FETÖ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 1-7 Kasım tarihlerinde kent genelinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3'ü PKK, 2'si FETÖ'den 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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