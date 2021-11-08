Son dakika gündem: Şırnak'ta terör operasyonunda 1 tutuklama

ŞIRNAK'ta Pkk ve FETÖ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 1-7 Kasım tarihlerinde kent genelinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3'ü PKK, 2'si FETÖ'den 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Son Dakika Haberleri

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