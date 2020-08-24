Son dakika gündem: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı
Gelen son dakika haberlerine göre Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PYD'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 24 zanlıdan 7'si tutuklandı.
24.08.2020 11:47 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:21
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PYD'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 24 zanlıdan 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 17-23 Ağustos tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PYD'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 24 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Kaynak: AA