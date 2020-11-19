Son dakika gündem: Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şırnak'ta terör mağduru aileler, yaptıkları yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem düzenledi.

Şırnak'ta terör mağduru aileler, yaptıkları yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem düzenledi.

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi.

Ellerinde, Türk bayrakları ile "Şırnaklı kadınlar hesap soruyor", "Teröre geçit yok" yazılı dövizler ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Anne Emine Üstek, oğlu Metin Üstek'in 5 yıl önce piknik bahanesiyle zorla dağa kaçırıldığını, sağlığı el verdikçe oğlunu HDP'den istemek için her perşembe eylem yapacağını söyledi.

Evlatlarını istediklerini kaydeden Üstek, "Çocuğum okula gidiyordu. Oğlum okuyacak öğretmen olacak diye beklerken örgüt mensupları onu benden aldı. Onu çarşıya yollamaya kıyamazken onu bedenimden aldılar. Evladımı bana versinler. Oğlumu el bebek gül bebek büyüttüm. Piknik bahanesiyle kandırdılar."

Şehit yakını Halime Fidan da eylemi 10 Eylül'de başlattıklarını anımsatarak, annelere destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Fidan, "Bu eylemimiz devam edecek. Yüreği yanık analarımıza destek veriyoruz. Terör örgütünden kardeşlerimizi, ağabeylerimizi, ablalarımızı istiyoruz. PKK terör örgütü zorla hiç bir şey elde edemeyecek. Zorla kaçırdığı insanları geri vermesini istiyoruz." diye konuştu.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan