Son dakika gündem: Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 37 gözaltı
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Son dakika gündem: Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 37 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 37 gözaltı

Son dakika haber... ŞIRNAK'ta ve Habur Sınır Kapısı'nda, polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 37 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta ve Habur Sınır Kapısı'nda, polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 37 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mart- 4 Nisan'da kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonda 7,45 gram metamfetamin, 7,07 gram eroin, 13 sentetik ecza maddesi, 585 paket kaçak sigara, 100 paket elektronik sigara tütünü, 26 kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 37 kişi de gözaltına alındı.

 


Son dakika gündem: Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 37 gözaltı
Son dakika gündem: Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 37 gözaltı
Son dakika gündem: Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 37 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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