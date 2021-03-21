Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı 2 ölü
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Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı 2 ölü

21.03.2021 17:32 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:47

Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı: 2 ölüŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 14 ve 16 yaşlarında olduğu öğrenilen 2 çocuk, kırsal alanda buldukları cismin patlaması sonucu yaşamlarını yitirdi.

Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı: 2 ölü

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 14 ve 16 yaşlarında olduğu öğrenilen 2 çocuk, kırsal alanda buldukları cismin patlaması sonucu yaşamlarını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Yemişli köyü kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, isimleri henüz belirlenemeyen 14 ve 16 yaşlarında 2 çocuk, buldukları cisimle oynadıkları sırada patlama oldu. Yaralanan çocuklar, Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çocuklar, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Çocukların cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, patlamaya ilişkin inceleme sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)

Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı 2 ölü
Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı 2 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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