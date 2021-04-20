Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren-10 operasyonu kapsamında, Şırnak'ta 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren-10 operasyonu kapsamında, Şırnak'ta 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eren-10 operasyonu kapsamında, Şırnak-Beytüşşebap ilçesindeki Meydan Dağı bölgesinde Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığınca operasyon düzenlendiği belirtilerek, burada teröristlerle çıkan çatışmada 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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