Son dakika gündem: SİNOP'TA ZİNCİRLEME KAZA: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

AYANCIK, SİNOP (DHA) - SİNOP'un Ayancık ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi öldü, 3 kişide yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Ayancık ilçesi Sinop-Ayancık yolu Sarıkum mevkiinde meydana geldi. Ayancık'tan Sinop istikametine seyir halinde olan Recep B.(19) idaresindeki 34 U 5437 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Cemil Örnek (65) idaresindeki 06 VVR 67 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Cemil Örnek idaresindeki otomobil karşı istikametten gelen Şeref Ş. (66) idaresindeki 55 YC 181 plakalı otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü Cemil Örnek ve yolcu olarak bulunan Cevat Çetinkaya hayatını kaybetti. Recep B., Şeref Ş. ve Fatma Ş.(59) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Sinop Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.