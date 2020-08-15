Son dakika gündem: Sinop'ta otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Gelen son dakika haberine göre Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
15.08.2020 17:29 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:21
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Ortaçarşı mevkisinde dükkanının önündeki otomobilinde oturan Murat K. (21), aralarında husumet bulunan Onur Ç'nin (25) silahlı saldırısına uğradı.
Ayağından 5 kurşunla yaralanan Murat K, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Murat K, buradaki ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.
Şüpheli, ilçe merkezi dışına kaçmak isterken polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan, geçen yıl 5 Haziran'da Murat K'nin, aralarında çıkan tartıma sonrası Onur Ç'yi bacağı ve karnından bıçakla yaraladığı öğrenildi.
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Kaynak: AA