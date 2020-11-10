Son dakika gündem: Sinop'ta otomobil devrildi: 1 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Son dakika gündem: Sinop'ta otomobil devrildi: 1 ölü

10.11.2020 23:53 | Son Güncelleme: 10.11.2020 23:56
Son dakika gündem: Sinop'ta otomobil devrildi: 1 ölü

Son dakika haberi: Sinop'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sinop'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Nazım Aydoğan idaresindeki 57 AY 763 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolunun Çulhalı köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Aydoğan, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nazım Aydoğan'ın cenazesi, incelemenin ardından 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Alkollü sürücünün otomobili traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika gündem: Alkollü sürücünün otomobili traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri: Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri: Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Kamala Harris Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Sibel Can Timur Selçuk Serenay Sarıkaya
Spor Babel Tisserand Tamer Tuna Ozan Tufan Sergen Yalçın
Daha Fazla İstifa Karabağ Lütfi Elvan Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Sinop'ta otomobil devrildi: 1 ölü - Sinop
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 23:57:19. #1.14#
title