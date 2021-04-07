Son dakika gündem: Sinop'ta mahkemede ifade verirken kalp krizi geçiren aile hekimi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Sinop'ta mahkemede ifade verirken kalp krizi geçiren aile hekimi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Sinop'ta mahkemede ifade verirken kalp krizi geçiren aile hekimi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Sinop'un Boyabat ilçesinde mahkemede kalp krizi geçiren aile hekimi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde mahkemede kalp krizi geçiren aile hekimi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İlçede görev yapan aile hekimi Süleyman Sabri Tazkır (54), bir davadan dolayı Boyabat Adliyesine gitti.

Duruşma salonuna giren Tazkır, ifade verdiği sırada fenalaştı.

Adliyeye çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan Tazkır, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Tazkır'ın öldüğünü öğrenen yakınları ile sağlık çalışanları üzüntü yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Hulusi Akar Türker Ertürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Murat Yıldırım
Spor Can Bartu Cenk Tosun Fatih Terim Hakan Kutlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Sinop'ta mahkemede ifade verirken kalp krizi geçiren aile hekimi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 18:37:40. #1.14#
title