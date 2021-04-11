Son dakika gündem: Sinop'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Son dakika gündem: Sinop'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Sinop'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Son dakika haberine göre Sinop'un Durağan ilçesi Boyabükü köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.

Sinop'un Durağan ilçesi Boyabükü köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, salgının kontrol altına alınıp virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla karantinaya alınan köyün giriş ve çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan, alınan kararlara uymaları istenerek aksi davranışta bulunanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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