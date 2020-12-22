Son dakika gündem: Sinop Emniyet Müdürü Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Sinop Emniyet Müdürü Cahit Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şahin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Şahin, haber kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafları için oy kullandı.

Şahin, oylamaya sunulan fotoğrafların tamamını çok beğendiğini vurgulayarak, "Emek harcayan tüm arkadaşları kutlarım. Güzel bir çalışma olmuş. Anadolu Ajansına bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu