Son dakika gündem: Silivri'de trafik kazası: 1 yaralı

Silivri'de biri otobüs 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D100 karayolu Edirne istikameti Silivri şehir merkezi girişinde saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, alkollü olduğu iddia edilen 59 ACE 640 plakalı otomobil sürücüsü, kontrolünü kaybederek 35 DE 808 ve 20 EU 137 plakalı otomobiller ile 34 ZLU 37 plakalı halk otobüsüne çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 20 EU 137 plakalı aracın sürücüsü, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yoldaki trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş