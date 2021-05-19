Son dakika haberleri | Silivri'de bıçaklı kavgada öldürülen genç, doğum gününde toprağa verildi

Son dakika gündem haberine göre Uğur Samet AVCI / Silivri'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Mertcan Kaya, 23'üncü doğum gününde toprağa verildi.

Uğur Samet AVCI/ Silivri'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Mertcan Kaya, 23'üncü doğum gününde toprağa verildi.

Silivri, Mimar Sinan Mahallesi Kumluk mevkisinde iki grup arasında omuz atma yüzünden çıktığı öne sürülen bıçaklı kavgada iki kardeşten Mertcan Kaya hayatını kaybetti, Metehan Vehbi Kaya ise ağır yaralandı. Mertcan Kaya, doğum günü olan bugün, Esentepe Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Selimpaşa Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Kaymakamı Ali Partal, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ile siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı cenazede acılı aile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ağır yaralı olan Metehan Vehbi Kaya'nın tedavisi ise Silivri Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Öte yandan bıçaklı kavganın ardından çok yönlü araştırma başlatan polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Geniş güvenlik önlemleri altında Silivri Adliyesi'ne sevk edilen ve arka kapıdan içeri alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı