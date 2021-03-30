Son dakika gündem: Silahlı kavgada yaralandı, 4 gün sonra yaşam savaşını kaybetti
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Son dakika gündem: Silahlı kavgada yaralandı, 4 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Silahlı kavgada yaralandı, 4 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Son dakika haberleri... ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde silahlı kavgada yaralanan Hüseyin Uslu (44), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde silahlı kavgada yaralanan Hüseyin Uslu (44), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, geçen hafta cuma günü Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan kavgada, kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlar, Mahsum Yetkin (20), Fatma Yetkin (55) ve Hüseyin Uslu'ya isabet etti. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Uslu, yoğun bakım ünitesinde bu sabah hayatını kaybetti. Uslu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, olayla ilgili polisin gözaltına aldığı 4 kişinin emniyetteki sorgusu ise sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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