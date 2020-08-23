Son dakika gündem: Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Son dakika haberine göre Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli tutuklandı.

Üniversite Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda dün iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu mermi isabet eden 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaçan şüpheliler O.G, C.G. ve M.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA