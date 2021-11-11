Son dakika gündem: Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu yatırımlarla ilgili incelemelerde bulundu

SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, yatırımlarla ilgili incelemede bulundu.

Hacıbektaşoğlu, Organize Sanayi Bölgesinde yatırımcı firmaları ziyaret etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Millet Bahçesi, Güres Caddesi ve kent girişlerindeki polis kontrol noktalarında devam eden inşaat çalışmalarını da denetleyen Hacıbektaşoğlu, çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

Siirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çevre yolu kavşağında yapılan peyzaj ve çevre düzenlemesi hakkında bilgi alan Hacıbektaşoğlu, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve daha yaşanabilir Siirt için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

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