Son dakika gündem: Siirt'teki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
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Son dakika gündem: Siirt'teki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

16.03.2021 18:15 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:24
Son dakika gündem: Siirt'teki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Son dakika haberi: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, 9 Mart'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanmış, zanlıların adreslerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 57 mermi, kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve cep telefonu ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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