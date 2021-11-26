Son dakika gündem: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İnönü Mahallesinde durumundan şüphelenilen 2 kişinin üst aramasında 43 fişek halinde 210 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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