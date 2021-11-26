Son dakika gündem: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
SİİRT (AA) - Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
İnönü Mahallesinde durumundan şüphelenilen 2 kişinin üst aramasında 43 fişek halinde 210 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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