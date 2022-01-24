Son dakika gündem: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatını önlenmek için çalışma yaptı.

Batı Mahallesinde metruk binada yapılan aramada 503 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi, şüphe üzerine durdurulan H.U'nun üst aramasında ise satışa hazır bir miktar eroin bulundu.

Gözaltına alınan H.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.