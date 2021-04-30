Son dakika gündem: Siirt'te PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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Son dakika gündem: Siirt'te PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika gündem: Siirt'te PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belenoluk ve Doğan köyü bölgelerinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın Operasyonu" düzenledi.

Arazi taramasında kayalıkların altına gizlenmiş 3 kalaşnikof, LMGK makineli tüfek, 312 fişek ve şarjör, 7 el yapımı patlayıcı düzeneği, 145 gram TNT kalıbı, 40 gram barut, el dürbünü ile muhtelif elektronik ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Operasyon sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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