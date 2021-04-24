Son dakika gündem: Siirt AK Parti Gençlik Kollarından köy çocuklarına ziyaret
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Son dakika gündem: Siirt AK Parti Gençlik Kollarından köy çocuklarına ziyaret

Son dakika gündem: Siirt AK Parti Gençlik Kollarından köy çocuklarına ziyaret
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre AK Parti Siirt Gençlik Kolları üyeleri, köyde çocuklarla bir araya geldi.

AK Parti Siirt Gençlik Kolları üyeleri, köyde çocuklarla bir araya geldi.

AK Parti Siirt İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, gençlik kolları üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kurtalan ilçesi Akdem köyünde çocuklarla aktivite yaptı.

Akdem anaokulu ve ilkokulunda öğrencilerle okulun duvarlarını boyatan gençlik kolları üyeleri, çocukları tıraş yaptı, onlara meyve ikramında bulundu.

AK Parti Siirt Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Efe, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan şu günlerde sosyal sorumluluk projelerine imza attıklarını belirterek, "Üyelerimizle her gün yeni sosyal çalışmalara imza atıyoruz. 23 Nisan dolayısıyla da Kurtalan'da etkinlik yaptığımız çocukların mutluluklarına ortak olduk." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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