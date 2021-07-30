OTOMOBİLDEKİ KİŞİYİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜREN 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
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OTOMOBİLDEKİ KİŞİYİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜREN 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, Ahmet Seçgin'in (31) otomobiliyle seyir halindeyken yaklaşan araçtan tabancayla ateş açılarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, Ahmet Seçgin'in (31) otomobiliyle seyir halindeyken yaklaşan araçtan tabancayla ateş açılarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay salı günü 23.30 sıralarında D-100 Karayolu Uzunçiftlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametinde seyir halinde olan Ahmet Seçgin idaresindeki 41 DS 661 plakalı otomobilin yanına yaklaşan otomobilden tabanca ile ateş açıldı. Başından vurulan Seçgin'in kullandığı otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Ahmet Seçgin'in öldüğünü belirledi. Otomobilin plakasını belirleyen polis ekiplerinin, Sakarya ve Kocaeli'de yaptığı operasyonla tabancayı ateşleyen A.Ç. ile yanında bulunan N.Ç. ve onlara yardım ettiği tespit edilen A.S. ile B.F. gözaltına alındı.

A.Ç.'nin yakalandığı evde arama yapan polis, tabancayı tuvaletin havalandırma boşluğunda buldu. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Sakarya'nın bir ilçesinde belediyede çalışan Ahmet Seçgin'in cenazesi Arifiye ilçesinde toprağa verilmişti.

OTOMOBİLDEKİ KİŞİYİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜREN 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
OTOMOBİLDEKİ KİŞİYİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜREN 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
OTOMOBİLDEKİ KİŞİYİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜREN 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
OTOMOBİLDEKİ KİŞİYİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜREN 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
OTOMOBİLDEKİ KİŞİYİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜREN 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
OTOMOBİLDEKİ KİŞİYİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜREN 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
OTOMOBİLDEKİ KİŞİYİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜREN 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
OTOMOBİLDEKİ KİŞİYİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜREN 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
OTOMOBİLDEKİ KİŞİYİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜREN 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
OTOMOBİLDEKİ KİŞİYİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜREN 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
OTOMOBİLDEKİ KİŞİYİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜREN 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
OTOMOBİLDEKİ KİŞİYİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜREN 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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