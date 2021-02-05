Son dakika gündem: Seydişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
05.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:11
Son dakika haber... Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsünde uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, durdukları otobüste yolcu olarak bulunan S.B'yi 880 gram eroinle gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun