Son dakika gündem: Senegal Büyükelçisi Gueye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
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Son dakika gündem: Senegal Büyükelçisi Gueye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

11.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:18
Son dakika gündem: Senegal Büyükelçisi Gueye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'in Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye'yi kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'in Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Gueye, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Gueye'nin eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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