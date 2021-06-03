Son dakika gündem: Selin yaralarının sarıldığı Dereli'de afet konutlarının inşasında önce güvenlik, sonra estetiğe önem veriliyor
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Son dakika gündem: Selin yaralarının sarıldığı Dereli'de afet konutlarının inşasında önce güvenlik, sonra estetiğe önem veriliyor

Son dakika gündem: Selin yaralarının sarıldığı Dereli'de afet konutlarının inşasında önce güvenlik, sonra estetiğe önem veriliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Giresun'da 22 Ağustos 2020 yılında yaşanan selden en çok etkilenen ilçelerin başında gelen Dereli ilçesinde yapımı süren afet konutların inşasında önce güvenlik, sonra estetiğe önem veriliyor.

Giresun'da 22 Ağustos 2020 yılında yaşanan selden en çok etkilenen ilçelerin başında gelen Dereli ilçesinde yapımı süren afet konutların inşasında önce güvenlik, sonra estetiğe önem veriliyor. Afetzedeler için yapılmakta olan 214 konut ve 82 işyeri selin yıldönümünde sahiplerine teslim edilmeye başlanacak.

Dereli'de meydana gelen sel felaketinin ardından alınan kararla yıkımı gerçekleştirilen iş yerleri ve konutların bulunduğu ilçe merkezinde planlanan konut ve iş yerleri inşaatı devam ediyor. Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, afet konutlarının selin yıldönümü olan Ağustos ayı içerisinde sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını söyledi.

Şenlikoğlu "Yeni yapılan konutlar ile ilçemiz hem güvenli hem de daha estetik bir çehreye kavuşmaktadır. Ağustos ayı içerisinde teslim edilmesi planlanan konut ve iş yerlerinde çok hızlı bir şekilde çalışmalar yürüyor. Afetzedeler için 142 konutlu inşaatta sona yaklaşıldı. İnşallah bir ay içerisinde oranın inşaatı ve çevre düzenlemesi bitmiş olur. 82 işyeri ve 72 konutun bulunduğu merkezdeki konutlarda proje değişikliği dolayısıyla biraz geç başlamıştı. Onun için teslim süresinde bir sarkma var ama müteahhit gerçekten çok hızlı çalışıyor. En kısa zamanda teslim edilecektir diye düşünüyorum. Hem iş yeri hem de konut sahiplerine bunların dağıtımı yapılacak. Burada amacımız hak sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bizim amacımız da vatandaşımızın mağdur olmaması ve emeklerin boşa gitmemesi anlamında eksikleri tamamlamaya çalışacağız" dedi.

"Kamu binaları için proje hazır, ihale bekleniyor"

Konut ve işyerlerinin haricinde kamu binalarının da projesinin hazır olduğunu, ihalesinin de önümüzdeki günlerde yapılacağını belirten Başkan Şenlikoğlu, "Kamu binalarının ihaleleri şu an daha yapılmadı ama önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Projesi hazır ihalesi yapılacak. Kamu binaları içerisinde hükümet konağı, ilçe emniyet müdürlüğü, adliye, halk eğitim merkezi, öğretmenevi ve belediye binası bulunuyor. Bunların içerisinde okul da bulunmaktadır. İlçemizde öncelik güvenlik sonra estetik ön planda tutulmaktadır. Devletimiz ve hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ikisi bir arada planlanarak yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"Biz bir afet yaşadık ama bu afeti bir fırsata da dönüştürmek istiyoruz"

Dereli ilçesinin yaylalar diyarı olduğunu da hatırlatan Belediye Başkanı Şenlikoğlu, "İlçemiz Giresun-Sivas karayolu üzerinde bulunması nedeniyle önemli bir geçiş güzergahı. Bununla birlikte Kümbet, Kulakkaya gibi turizm cazibesi olan önemli yaylalara sahip. Dolayısıyla ilçemizden binlerce insan ulaşım sağlamaktadır. Artık ilçemiz sadece gelip geçilen değil, burada konaklanan, zaman geçirilen bir yer haline gelecektir. Dereli sadece turizm değil hem sosyal yaşantı hem de ekonomi anlamında ayağa kalkacaktır. Bunun içinde pek çok alanda çalışmalarımız sürmektedir. Biz bir afet yaşadık ama bu afeti bir fırsata da dönüştürmek istiyoruz" diye konuştu. - GİRESUN

Son dakika gündem: Selin yaralarının sarıldığı Dereli'de afet konutlarının inşasında önce güvenlik, sonra estetiğe önem veriliyor
Son dakika gündem: Selin yaralarının sarıldığı Dereli'de afet konutlarının inşasında önce güvenlik, sonra estetiğe önem veriliyor
Son dakika gündem: Selin yaralarının sarıldığı Dereli'de afet konutlarının inşasında önce güvenlik, sonra estetiğe önem veriliyor
Son dakika gündem: Selin yaralarının sarıldığı Dereli'de afet konutlarının inşasında önce güvenlik, sonra estetiğe önem veriliyor
Son dakika gündem: Selin yaralarının sarıldığı Dereli'de afet konutlarının inşasında önce güvenlik, sonra estetiğe önem veriliyor
Son dakika gündem: Selin yaralarının sarıldığı Dereli'de afet konutlarının inşasında önce güvenlik, sonra estetiğe önem veriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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