Son dakika gündem: Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 8 kişi aranıyor (12)
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Son dakika gündem: Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 8 kişi aranıyor (12)

Son dakika gündem haberine göre BAKANLAR, SELZEDE AİLEYİ ZİYARET ETTİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'un Dereli ilçesinde selde evi zarar gören ve devlet desteği ile kiralık eve çıkan Zeynep Akar'ı yeni evinde ziyaret etti.

Son dakika gündem: Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 8 kişi aranıyor (12)
24.08.2020 22:26 | Son Güncelleme: 24.08.2020 22:29

BAKANLAR, SELZEDE AİLEYİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'un Dereli ilçesinde selde evi zarar gören ve devlet desteği ile kiralık eve çıkan Zeynep Akar'ı yeni evinde ziyaret etti. Bakanlar aile ile sohbet ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bakan Kurum ziyarete ilişkin "Zeynep ablamıza sabah bir ev kiralayarak eşyalarını taşımıştık. Akşam üzeri yeni evinde kendisini ziyaret ettik" notu ile sosyal medya hesabında paylaşımında bulundu.

HALK EVİNE ÇEKİLDİ; EKİPLER SAHADA YARALARI SARIYORGiresun'da sağanak sonucu meydana gelen, 3'ü asker 8 kişinin hayatını hayatını kaybettiği, tespit edilen 24 hasarlı binanın yıkımına başlandığı ilçede, selin izlerinin silinmesi için başlatılan çalışmalar gece saatlerinde de sürüyor. DSİ, Karayolları, İl Özel İdare ve belediye ekipleri; iş makineleri ve kamyonlarla, taş, toprak, kum ve odun molozlarını ilçe merkezinden kaldırmaya çalışıyor. Afetin yaşandığı ilk geceden itibaren yardım çalışmalarını sürdüren Kızılay ekipleri de, selzedeler ve temizlik çalışması yürüten ekiplere, beslenme desteğinde bulunuyor. Mobil aşevleri aracılığıyla, ilçe halkına, sıcak çorba ile yemek dağıtılıyor. Elektriklerin olmadığı ilçede çekildikleri evlerinde geceyi zor geçiren vatandaşlar, bir an önce normale dönmeyi temenni ediyor. Selin en fazla hasara yol açtığı Dereli'de, elektrik dağıtım şirketi ekipleri ise enerji sağlama noktasında hummalı çalışma sürdürüyor. İş makinelerinin aralıksız çalışmalarına devam ettiği ilçe merkezinde, vatandaşların ağırlıkla evlerinde oldukları gözleniyor.

Öte yandan, bölgede havanın kararmasıyla ara verilen 2'si asker kayıp 8 kişiyi arama ve hasarlı binaların yıkım çalışmalarının da, günün ilk ışıklarıyla kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/DERELİ (Giresun),


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Kaynak: DHA

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