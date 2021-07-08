Son dakika gündem: Selin vurduğu Düzce'de boşaltılan köylerde yollar onarılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Selin vurduğu Düzce'de boşaltılan köylerde yollar onarılıyor

Son dakika gündem: Selin vurduğu Düzce'de boşaltılan köylerde yollar onarılıyor
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre DÜZCE'de, sağanak sonrası meydana gelen selin ardından dere yataklarında evleri olanların kent merkezine götürülmesiyle köyler bomboş kaldı.

DÜZCE'de, sağanak sonrası meydana gelen selin ardından dere yataklarında evleri olanların kent merkezine götürülmesiyle köyler bomboş kaldı. Ekipler ise çöken yolların onarılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Düzce'de önceki akşam aniden başlayan şiddetli yağış, sele neden oldu. Kent genelinde su baskınları meydana geldi. Sağanak, özellikle Akçakoca ilçesi Esmahanım ve Dilaver köyü, Çilimli ilçesi Kırkharman ve Cumayeri ilçesi Mısırlık köyünde etkili oldu. Sağanak nedeniyle köydeki evlerde önceki gün mahsur kalan 47 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Esmahanım köyünde ise dün mahsur kalan 54 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Dere yatakları yakınlarında evleri olan 88 kişi de ekiplerce alınarak, kent merkezinde kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştirildi.

BOŞ KÖYLERDE YOL ONARIM ÇALIŞMASI

Bölgede devam eden sel riski nedeniyle köyler, bomboş kaldı. Ekipler de çöken köy yollarında yeniden trafiğe açılması için iş makineleriyle onarım çalışması başlattı. Ayrıca sel nedeniyle elektrik ve su hatlarının da hasar gördüğü köylerde yenileme çalışmaları sürdürülüyor. 


Son dakika gündem: Selin vurduğu Düzce'de boşaltılan köylerde yollar onarılıyor
Son dakika gündem: Selin vurduğu Düzce'de boşaltılan köylerde yollar onarılıyor
Son dakika gündem: Selin vurduğu Düzce'de boşaltılan köylerde yollar onarılıyor
Son dakika gündem: Selin vurduğu Düzce'de boşaltılan köylerde yollar onarılıyor
Son dakika gündem: Selin vurduğu Düzce'de boşaltılan köylerde yollar onarılıyor
Son dakika gündem: Selin vurduğu Düzce'de boşaltılan köylerde yollar onarılıyor
Son dakika gündem: Selin vurduğu Düzce'de boşaltılan köylerde yollar onarılıyor
Son dakika gündem: Selin vurduğu Düzce'de boşaltılan köylerde yollar onarılıyor
Son dakika gündem: Selin vurduğu Düzce'de boşaltılan köylerde yollar onarılıyor
Son dakika gündem: Selin vurduğu Düzce'de boşaltılan köylerde yollar onarılıyor
Son dakika gündem: Selin vurduğu Düzce'de boşaltılan köylerde yollar onarılıyor
Son dakika gündem: Selin vurduğu Düzce'de boşaltılan köylerde yollar onarılıyor
Son dakika gündem: Selin vurduğu Düzce'de boşaltılan köylerde yollar onarılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı
3 ilimiz sele teslim! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 kişi kayıp
3 ilimiz sele teslim! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 kişi kayıp
Meteoroloji'nin uyardığı Düzce'de sel felaketi! Mahsur kalanlar var, evler boşaltıldı
Meteoroloji'nin uyardığı Düzce'de sel felaketi! Mahsur kalanlar var, evler boşaltıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Şeyma Subaşı Burak Özçivit Orhan Gencebay
Spor Diego Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Selin vurduğu Düzce'de boşaltılan köylerde yollar onarılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 12:55:45. #1.14#

title