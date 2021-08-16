Son dakika gündem: Selin vurduğu Ayancık'ta yol onarım ve temizlik çalışması (6)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Selin vurduğu Ayancık'ta yol onarım ve temizlik çalışması (6)

Son dakika gündem: Selin vurduğu Ayancık'ta yol onarım ve temizlik çalışması (6)
Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak Öcal - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre SİNOP'TA ÖLÜ SAYISI 11'E YÜKSELDİSinop'ta şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

SİNOP'TA ÖLÜ SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Sinop'ta şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 72 vatandaşımız (60 Kastamonu, 11 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak Öcal

Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 64'e yükseldi
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 64'e yükseldi
Akar: 'Sinop Türkeli'nde devam eden kurtarma çalışmalarına destek sağlamak, mahsur kalan vatandaşlarımızın ve araçlarının tahliyesi için...
Akar: "Sinop Türkeli'nde devam eden kurtarma çalışmalarına destek sağlamak, mahsur kalan vatandaşlarımızın ve araçlarının tahliyesi için...
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1 yıllık yağış neredeyse 48 saatte düştü
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1 yıllık yağış neredeyse 48 saatte düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Şimşek Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Bülent Ersoy Yıldız Tilbe Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Caner Erkin Rıza Kayaalp Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Selin vurduğu Ayancık'ta yol onarım ve temizlik çalışması (6) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 18:25:29. #1.14#

title