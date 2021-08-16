Son dakika gündem: Selin vurduğu Ayancık'ta yol onarım ve temizlik çalışması (6)

Gelen son dakika haberlerine göre SİNOP'TA ÖLÜ SAYISI 11'E YÜKSELDİSinop'ta şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.