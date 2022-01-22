Son dakika gündem: Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmaları başladı
Son dakika gündem haberine göre Edirne'de 1568 yılında Mimar Sinan'ın 90 yaşındayken yapımına başladığıve 7 yıl süren çalışmaların ardından 1575 yılında ibadete açılan Selimiye Camii'ninkapsamlı restorasyon çalışmaları iki aydır aralıksız sürüyor.
EDİRNE (İHA) - Edirne'de 1568 yılında Mimar Sinan'ın 90 yaşındayken yapımına başladığı
ve 7 yıl süren çalışmaların ardından 1575 yılında ibadete açılan Selimiye Camii'nin
kapsamlı restorasyon çalışmaları iki aydır aralıksız sürüyor.
Vakıf Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmaların 40 ay daha süreceği öngörülüyor.
Restorasyon çalışmaları tamamlanana kadar Selimiye Camii'nde
cuma namazı kılınamayacak. Camide geçici ibadet alanı oluşturulacak.
Restorasyon çalışmaları kapsamında caminin cam ve ahşap pencereleri tamamen
yenilenecek, kalem işlerindeki bozulmalar da restorasyon çalışmalarıyla giderilecek.
Camiye gelen ziyaretçilerin restorasyon çalışmalarını görme imkanını da sahip olacak.