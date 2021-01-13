Son dakika haber | BAŞHEKİMDEN SEL SULARINA KAPILANLA KADINLA İLGİLİ AÇIKLAMA
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Son dakika haber | BAŞHEKİMDEN SEL SULARINA KAPILANLA KADINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

13.01.2021 12:40 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:48
Son dakika haber | BAŞHEKİMDEN SEL SULARINA KAPILANLA KADINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Son dakika gündem haberi... Sele kapılan kadın, park halindeki TIR sayesinde hayatta kaldı (3)İzmir'de sel sularına kapılan Bahtiye Tuna'nın Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Sele kapılan kadın, park halindeki TIR sayesinde hayatta kaldı (3)

İzmir'de sel sularına kapılan Bahtiye Tuna'nın Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Tuna'nın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Yekta Öncel, "Dün gece hastayı kabul ettik. Geldiğinde genel durumu sıkıntılıydı. Yağmurun neden olduğu sele kapılmış, su yutmuştu. Vücudunda abrazyonlar ve sürtünmeye bağlı cilt hasarları vardı. Morlukları vardı ama genel durumu iyiydi. İlk müdahalesini yaptık. Değerlendirdikten sonra herhangi bir yerinde kırık ve iç kanama olmadığını gördük. Hayati bir tehlikesi yok, sadece gözlem amaçlı birkaç gün misafir edeceğiz. Durumu stabil" dedi.

Son dakika haber | BAŞHEKİMDEN SEL SULARINA KAPILANLA KADINLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Son dakika haber | BAŞHEKİMDEN SEL SULARINA KAPILANLA KADINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melis KARAKUZULU

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