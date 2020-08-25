Son dakika gündem: Selde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş (4) Gelen son dakika haberlerine göre BETÜL'ÜN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIGiresun'da, sel felaketinin ardından kayıp olarak aranan 8 kişinden 1'inin cansız bedeni, arama- kurtarma ekiplerince Çaldağ ilçesinde bulundu.

BETÜL'ÜN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Giresun'da, sel felaketinin ardından kayıp olarak aranan 8 kişinden 1'inin cansız bedeni, arama- kurtarma ekiplerince Çaldağ ilçesinde bulundu. Betül Akgün'ün (20) cesedinin de bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 9'a yükseldi. 2'si asker 7 kişiyi arama çalışmaları ise sürdürülüyor.Kentte meydana gelen selde kaybolan Davut ile eşi Emine ve kızları Betül Akgün'ün, otomobille mahsur kaldıkları yolda telefonla aradıkları yakınlarından 'Boğuluyoruz, kurtarın' diyerek, yardım istedikleri ortaya çıkmıştı. Merkeze bağlı Osmaniye köyünde otomobilleri ile sele kapılan Davut ile eşi Emine Akgün'ü arama çalışmalarına devam ediliyor.

Kaynak: DHA