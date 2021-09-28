Son dakika gündem: Sel felaketinin 48'inci gününde Sinop'ta kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor - Haberler
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Son dakika gündem: Sel felaketinin 48'inci gününde Sinop'ta kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Sel felaketinin 48'inci gününde Sinop'ta kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor

Son dakika gündem haberi: Sinop'ta sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde kayıp kişileri arama çalışmaları devam ediyor.

AYANCIK, SİNOP (AA) - Sinop'ta sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde kayıp kişileri arama çalışmaları devam ediyor.

İlçede 11 Ağustos'taki selin ardından kayıp ihbarında bulunulan 16 kişiden henüz bulunamayan 6'sı için arama çalışmaları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince selde 40 evin yıkıldığı Babaçay köyü havzası ile çay ve dere yataklarında arama tarama faaliyeti yürütülüyor.

Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, ile Jandarma Arama ve Kurtarma ekipleri ise bölgede hava ve denizden arama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Tüm çabalara rağmen ekipler, sel felaketinin 48'inci gününde kayıp 6 kişiye ilişkin henüz bir ize rastlayamadı.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika gündem: Sel felaketinin 48'inci gününde Sinop'ta kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor - Haberler
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