Son dakika gündem: Şehitkamil'de açılan arazi yollarında mıcır dökülüyor
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Son dakika gündem: Şehitkamil'de açılan arazi yollarında mıcır dökülüyor

Son dakika gündem: Şehitkamil'de açılan arazi yollarında mıcır dökülüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Şehitkamil Belediyesi, Karakesek Mahallesi'nde çiftçinin üretimine katkı sağlayacak olan arazi yollarında mıcırlama çalışması başlattı.

Şehitkamil Belediyesi, Karakesek Mahallesi'nde çiftçinin üretimine katkı sağlayacak olan arazi yollarında mıcırlama çalışması başlattı. Çiftçinin işini kolaylaştırmak ve üretimini maksimum verimle elde etmesini sağlamak amacıyla kayalık alanlarda büyük zorluklarla açılan arazi yollarında yapılan çalışmalar yüzleri güldürüyor.

Şehitkamil Belediyesi, kırsal bölgede bulunan mahallelerin tarımsal üretimini arttırmak adına bugüne kadar açmış olduğu binlerce kilometrelik arazi yollarında mıcırlama çalışması başlattı. Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karakesek Mahallesi'nde ağır kış şartları nedeniyle tahrip olan arazi yollarında yapılan düzenlemenin sonrasında mıcırlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Çiftçinin, ulaşamadığı arazi yollarını açarak; ekim, bakım ve hasat zamanlarında çiftçiye büyük kolaylık sağlayan Şehitkamil Belediyesi, bu yöndeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tarımsal verim ve ürün miktarının artması konusunda çiftçiye büyük fayda sağlayan çalışmalar, çiftçiyi mutlu ediyor. Karakesek Mahallesi'ndeki çiftçiler, arazilerine kolaylıkla ulaştıklarını ifade etiler.

"Hem biz hem de çiftçimiz memnun"

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Karakesek Mahalle Muhtarı İsrafil Erkaç, "Şehitkamil Belediyemiz, mahallemizde çiftçilerimizin arazilerine kolaylıkla ulaşmaları noktasında daha önceden dağ, taş, kayalık demeden arazi yollarını açmıştı. Şu anda ise yoğun geçen kış şartları nedeniyle tahrip olan arazi yollarımız belediyemiz tarafından düzenleniyor ve mıcırlama çalışması yapılıyor. Çiftçilerimiz daha önceleri hayvanlarla güçlükle gittikleri arazilerine şimdi arabaları, traktörleri ile rahat bir şekilde ulaşımını sağlıyor. Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, çiftçilerimiz için elinden gelen tüm imkanı sunmaya çalışıyor. Yapılan hizmetlerden hem bizler çok memnunuz hem de çiftçilerimiz çok memnun. İnşallah bu mıcırlama çalışmasıyla birlikte tahrip olan ve bozulan arazi yolları tekrar düzeltilerek çiftçilerimizin hizmetine sunulacak. Ben, Başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum " şeklinde konuştu.

Karakesek Mahallesi sakinlerinden çiftçi Hüseyin Erkaç, "Daha önce arazilerimize ulaşmakta büyük zorluklar çekiyorduk. Hayvanlarla bile güçlükle gittiğimiz arazilerimize şimdi araçlarımızla rahat bir şekilde ulaşıyoruz. Şu an belediyemiz tarafından açılan arazi yollarımızda mıcırlama çalışması yapılıyor. Yapılan hizmetlerden dolayı çok memnunuz. Yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Son dakika gündem: Şehitkamil'de açılan arazi yollarında mıcır dökülüyor
Son dakika gündem: Şehitkamil'de açılan arazi yollarında mıcır dökülüyor
Son dakika gündem: Şehitkamil'de açılan arazi yollarında mıcır dökülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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