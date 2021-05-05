Son dakika gündem: Şehitkamil Belediyesinden esnafa gıda yardımı

Son dakika haberi: Şehitkamil Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerleri kapanan esnafa gıda yardımı yapıyor.

Şehitkamil Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerleri kapanan esnafa gıda yardımı yapıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, esnaf ve çalışanları için hazırlanan gıda paketleri, evlerinde belediye görevlileri tarafından teslim ediliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gaziantep Berberler Odası Başkanı Hacı Darıcı, salgın nedeniyle bütün berber ve kuaförlerin iş yerlerini kapattığını, esnafın mağdur olmaması açısından belediyeye müracaat ettiklerini kaydetti.

Belediye yetkilileri tarafından verilen destekten duyduğu memnuniyeti belirten Özcan, "Şehitkamil Belediyemize de müracaatımızı gerçekleştirdik ve isim listemizi verdik. Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu da verdiğimiz liste üzerinden esnafımıza gıda yardımı yapacağı taahhüdünde bulundu. Sağolsun Şehitkamil Belediyemiz, gıda paketlerini esnafımıza ulaştırmaya başladı. Bu konudan dolayı tüm esnafımız adına Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Gün, birleşme günüdür. Esnafımıza da bugün sahip çıkıldığı için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Servis Araçları İşletmecileri Gaziantep Şube Başkanı İsmet Özcan ise yaklaşık 14 aydan beri çalışmadıklarını, bu süreçte mağdur olmamak için yardım eden kuruluşlarla irtibat kurduklarını aktardı.

Şehitkamil Belediyesinin üçüncü kez gıda yardımında bulunduğunu ifade eden Özcan, "Şehitkamil Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bir nebze de olsa arkadaşlarımızın işini görüyor. Bu yardımlarla birlikte esnafımız çok memnun kaldı. İnşallah bu pandemi kısa süre içerisinde biter ve hayat normale döner. Ben bir kez daha desteklerini bizlerden esirgemeyen Başkanımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal