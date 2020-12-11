Son dakika gündem: Şehit polisler Osman Börklüoğlu ve Yasin İke dualarla yad edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Şehit polisler Osman Börklüoğlu ve Yasin İke dualarla yad edildi

11.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:16
Son dakika gündem: Şehit polisler Osman Börklüoğlu ve Yasin İke dualarla yad edildi

Son dakika haberlerine göre İstanbul Beşiktaş'taki hain terör saldırısında şehit olan polis memurları Osman Börklüoğlu ve Yasin İke, şehadetlerinin yıl dönümünde dualarla yad edildi.

İstanbul Beşiktaş'taki hain terör saldırısında şehit olan polis memurları Osman Börklüoğlu ve Yasin İke, şehadetlerinin yıl dönümünde dualarla yad edildi.

10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen hain terör saldırısında 47 kişi şehit olmuştu. Saldırıda şehit olan Kayserili polis memurları Osman Börklüoğlu ve Yasin İke'nin kabirleri başında, şehadetlerinin yıl dönümünde Kur'an-ı Kerim okundu.

Asri Mezarlık'taki Polis Şehitliğinde ailelerin de hazır bulunduğu anma etkinliğinde, şehitler dualarla yad edildi. - KAYSERİ

Son dakika gündem: Şehit polisler Osman Börklüoğlu ve Yasin İke dualarla yad edildi
Son dakika gündem: Şehit polisler Osman Börklüoğlu ve Yasin İke dualarla yad edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Azerbaycan'daki kilise ve sinagoglarda şehitler için dua edildi
Azerbaycan'daki kilise ve sinagoglarda şehitler için dua edildi
Son Dakika | Karabağ şehitleri Manisa'da dualarla anıldı
Son Dakika | Karabağ şehitleri Manisa'da dualarla anıldı
Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - Polis ekibine silahla ateş edildi: 1 şehit, 1 yaralı (9)
Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - Polis ekibine silahla ateş edildi: 1 şehit, 1 yaralı (9)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Lütfi Elvan Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Demet Akalın Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız İlaç Samsun Pfizer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Şehit polisler Osman Börklüoğlu ve Yasin İke dualarla yad edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 14:16:47. #1.14#
title