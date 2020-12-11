Son dakika gündem: Şehit polisler Osman Börklüoğlu ve Yasin İke dualarla yad edildi

Son dakika haberlerine göre İstanbul Beşiktaş'taki hain terör saldırısında şehit olan polis memurları Osman Börklüoğlu ve Yasin İke, şehadetlerinin yıl dönümünde dualarla yad edildi.