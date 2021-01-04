Son dakika gündem: Şehit polis Fethi Sekin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Son dakika gündem: Şehit polis Fethi Sekin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

04.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:00
Son dakika gündem: Şehit polis Fethi Sekin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİR'de, 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK'lı teröristlerce adliyeye yönelik düzenlenen saldırıda, silahını çekip teröristlere tek başına karşı koyarak şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İZMİR'de, 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK'lı teröristlerce adliyeye yönelik düzenlenen saldırıda, silahını çekip teröristlere tek başına karşı koyarak şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, polis kulübesine gizlenen arkadaşlarının onu korkutmaya çalıştığı, yapılan şakanın ardından şehit Sekin ve arkadaşlarının yaşadığı eğlenceli anlar yer alıyor.

İzmir Adliyesi'ne yönelik 4 yıl önce düzenlenen terör saldırısında, yanlarında çok sayıda mühimmatla gelen eli kanlı PKK'lı teröristlere tabancasını çekerek tek başına karşı koyan şehit polis memuru Fethi Sekin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, polis kulübesine gizlenen arkadaşlarının bir anda karşısına çıkarak Sekin'i korkutmaya çalıştığı ve ardından hep beraber güldükleri görülürken, ona şaka yapan Öztürk Uçar, "Biz onu korkutmaya çalışıyorduk, ancak aslında o yaptığı kahramanlıkla bizim korkularımızı almış" dedi.

'BANA KASK VE KENDİ YAĞMURLUĞUNU VERDİ'

Videoyu çektikleri dönemlerde bir kafeteryada çalıştığını ifade eden, şu sıralarda ise bir tavukçu dükkanında çalışan Öztürk Uçar, "Fethi Sekin arkadaşımızdı, dostumuzdu, abimizdi. Abi kardeş ilişkimiz vardı kendisiyle. Adliyede bu olaylar olmadan önce normal bir düzenimiz, hayatımız vardı. Bu olaydan sonra, beylik tabancasını çekip hainlerin üzerine gidip kahramanca çatıştıktan sonra şehit oldu. Bu sene mezarına virüsten dolayı gidemedim ama en kısa zamanda yine gitmek istiyorum. Kendisine minnet borcumuz var. İyi ki böyle kahramanlarımız var. Herkese aynı temizlikle, aynı dostane üslupla yaklaşırdı. Kimseye ayrım yapmazdı, herkese eşit davranırdı. Mesleğini icra edişini herkes severdi. Hem sevecendi hem de disiplinliydi. Onda öyle bir sıcaklık vardı ki ceza yazdığı zaman bile vatandaşlar teşekkür ederdi. Çünkü vatandaşı hep bilgilendirirdi. Ben o zamanlar elektrikli motosiklete biniyordum. Bana "Kasksız, yağmurluksuz binme" derdi. Bana kask verdi, kendi yağmurluğunu verdi, tişörtünü verdi. Ben de ona ehliyet alacağıma dair söz verdim. 42 yaşından sonra, onun ölümünden bir yıl sonra gidip ehliyet aldım ve ona verdiğim sözümü tuttum" dedi.


Son dakika gündem: Şehit polis Fethi Sekin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika gündem: Şehit polis Fethi Sekin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika gündem: Şehit polis Fethi Sekin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika gündem: Şehit polis Fethi Sekin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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