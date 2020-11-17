Son dakika gündem: Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un cenazesi toprağa verildi
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Son dakika gündem: Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un cenazesi toprağa verildi

17.11.2020 16:27 | Son Güncelleme: 17.11.2020 16:33

Son dakika haberlerine göre Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un naaşının getirilmesi Cenaze namazının kılınması Şehit yakınlarının üzüntüsü Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un naaşının cenaze aracına taşınması OSMANİYE - Hakkari'nin Çukurca ilçesi Irak sınır hattında gerçekleştirilen...

Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un naaşının getirilmesi

Cenaze namazının kılınması

Şehit yakınlarının üzüntüsü

Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un naaşının cenaze aracına taşınması OSMANİYE - Hakkari'nin Çukurca ilçesi Irak sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz için memleketi Osmaniye'de cenaze töreni düzenlendi.

Son dakika gündem: Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un cenazesi toprağa verildi
Son dakika gündem: Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un cenazesi toprağa verildi
Son dakika gündem: Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un cenazesi toprağa verildi
Son dakika gündem: Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un cenazesi toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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