Son dakika gündem: Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un cenazesi toprağa verildi
17.11.2020 16:27 | Son Güncelleme: 17.11.2020 16:33
Son dakika haberlerine göre Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un naaşının getirilmesi Cenaze namazının kılınması Şehit yakınlarının üzüntüsü Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un naaşının cenaze aracına taşınması OSMANİYE - Hakkari'nin Çukurca ilçesi Irak sınır hattında gerçekleştirilen...
Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un naaşının getirilmesi
Cenaze namazının kılınması
Şehit yakınlarının üzüntüsü
Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un naaşının cenaze aracına taşınması OSMANİYE - Hakkari'nin Çukurca ilçesi Irak sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz için memleketi Osmaniye'de cenaze töreni düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner