Son dakika gündem: Şehit Müslüm Toprak, helallik için baba evine getirildi

Son dakika haberi: IRAK'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan 25 yaşındaki Sözleşmeli Er Müslüm Toprak'ın cenazesi helallik için baba evine getirildi.

IRAK 'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan 25 yaşındaki Sözleşmeli Er Müslüm Toprak 'ın cenazesi helallik için baba evine getirildi.

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen Müslüm Toprak'ın cenazesi, Bağcılar Kirazlı Mahallesi 1226. Sokak'ta bulunan baba evine getirildi. Şehidin ve ailesinin Türk bayrakları ile donatılan evinin önünde helallik alındı. Şehidin annesi Latife Toprak'ın ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Evinin önünde okunan duaların ardından Şehit Müslüm Toprak'ın naaşı ikindi vakti cenaze namazı kılınmak üzere Ataköy 5. Kısım Camii'ne götürüldü. Şehit Toprak'ın cenazesi, Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı