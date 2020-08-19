Son dakika gündem: Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Gedik'in hayat hikayeleri beyaz perdeye taşınıyor
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Son dakika gündem: Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Gedik'in hayat hikayeleri beyaz perdeye taşınıyor

Son dakika haberlerine göre TRABZON'un Maçka ilçesinde, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15) ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in (41) hayatlarını anlatan sinema filmi çekilecek.

Son dakika gündem: Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Gedik'in hayat hikayeleri beyaz perdeye taşınıyor
19.08.2020 09:23 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:27
TRABZON'un Maçka ilçesinde, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15) ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in (41) hayatlarını anlatan sinema filmi çekilecek. Proje ile ilgili konuşan Eren'in annesi Ayşe Bülbül, şehit oğlunun unutulmamasını istediğini belirterek, "İnsan yavrusunun fotoğrafını gördüğü zaman biraz hasreti giderir, filmde onu gördüğüm zaman biraz belki hasreti gidereceğim. O günü heyecanla bekliyorum" dedi. Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik ise "Oğlumun kahramanlıklarını göstersinler o bize yeter. Çok kahramandı" diye konuştu.

Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medya hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatlarını konu alan bir sinema filmi hazırlığına başlandı. 'Ayla', 'Müslüm', 'Çiçero' ve 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' gibi biyografik sinema filmlerine imza atan Dijital Sanatlar Yapımevi'nin sahibi Mustafa Uslu, Eren Bülbül ile Ferhat Gedik'in hayatlarını beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor.

Projenin duyulmasının ardından gözler, Eren'in ve Ferhat Gedik'in ailesine çevrildi. İki aile de oğullarının anısı yaşatılacağı için mutlu olduklarını, çocuklarının hiçbir zaman unutulmamalarını istediklerini dile getirdi. 'OĞLUM YİNE GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELECEK'Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, şehit oğlunu hiç unutmadığını, sürekli onu düşündüğünü anlatarak, "Benim yavrum vatanı için bayrağı için toprağı için şehit oldu. Onun unutulmamasını çok istiyorum. Filme onay verdim, olsun istedim. Onu izleyince oğlum yine gözümün önüne gelecek. Belki üzüleceğim ama onu unutmadıkları için sindirmeye çalışacağım. Belki de ilk başlarda zor olacak ama alışacağım. Benim oğlumu merak edip izleyecekler. İzleyenlerden, bu filmi gerçekleştireceklerden, herkesten Allah razı olsun" dedi.'O GÜNÜ HEYECANLA BEKLİYORUM'Filmde özellikle Eren'in çalışkanlığını ve çalışırken hiçbir işten kaçmadığının vurgulanmasını görmek istediğini kaydeden Ayşe Bülbül, filmde Eren'in hasretini gidereceğini de anlattı. Ayşe Bülbül, "İnsan yavrusunun fotoğrafını gördüğü zaman biraz hasreti giderir, filmde onu gördüğüm zaman biraz belki hasreti gidereceğim. 2021'de başlayacağı söylendi bana. O günü heyecanla bekliyorum. Belki de yavrumun hayatında unuttuğum anlar olacak. Filmde onları da izleyeceğim. O günü heyecanla bekliyorum. Bir işi yaparken, işe giderken gönüllüydü hep. Halen onları kafamda canlandırıyorum. O anları filmde görmek isterim" diye konuştu.'OĞLUMUN KAHRAMANLIKLARI ANLATILSIN'Şehit Ferhat Gedik'in annesi Hatice ve babası Ahmet Gedik ise oğullarının görevine düşkün ve görevini çok seven biri olduğunu anlattı. Çekilecek filmde oğlunun kahramanlıklarının anlatılmasını isteyen anne Hatice Gedik, şunları söyledi:   "Eren, oğluma yeri gösteriyor, gidiyorlar teröristler çıkınca benim oğlum korumak için üzerine kapanıyor. Bizim isteğimiz 'Eren Bülbül'ü kurtarmak için canını feda eden başçavuş' deseler bize yeter. Benim oğlum dağlara gider, oralardan hiç gelmezdi. Bayramlarda bile evine gelmez, yolunu bilmezdi. Kurban Bayramı'nda kurbanını keser, 'anne ben göreve gidiyorum' der giderdi. Öyle görevine düşkün, dağlara düşkün, görevini çok seven canını veren bir evlattı. Film çekilecekse benim oğlumun kahramanlıklarını anlatsınlar. Oğlum filmlerde oynayabilirdi. Çok kahramandı, 'Anne ben 9 canlıyım' derdi. Cüneyt Arkın filmlerindeki gibiydi. Canını feda etti. Göreve gidiyordu beni aradı, 'oğlum gitme' dedim. 'Ne yapayım anne, o gitmesin, bu gitmesin, ben gitmeyeyim teröristlerden insanları kurtarmaya kim gitsin, gideceğim' dedi. Oğlumun kahramanlıklarını göstersinler o bize yeter. Arkadaşları çevresi herkes onun çok büyük bir kahraman olduğunu söylüyor."'KARADENİZ'E TERÖRİST SIZDIRMAYACAĞIM'

Şehit oğlunun "Baba benim canım sağ olduğu sürece Karadeniz'e terörist sızdırmayacağım" dediğini anlatan baba Ahmet Gedik "Ferhat çok zeki bir çocuktu. Arkadaşları da hala anlatıyor. Dışarıdan 3 üniversite bitirdi. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Filmi olursa kahramanlıkları anlatılırsa, herkes tarafından bilinir. Biz zaten unutamıyoruz, geceleri hep rüyalarımızda" dedi.


- Hatay

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Kaynak: DHA

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