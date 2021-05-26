Son dakika gündem: Şehit ailesi, Mehmetçiklere 50 çift çorap hediye etti

Edinilen son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, şehit Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez'in Antalya'da yaşayan ailesinin Doğu Anadolu bölgesinde görev yapan askerlere 50 çift kışlık çorap hediye ettiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, şehit Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez'in Antalya'da yaşayan ailesinin Doğu Anadolu bölgesinde görev yapan askerlere 50 çift kışlık çorap hediye ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, şehit Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez'in Antalya'da yaşayan annesi Günay Sönmez ve babası İlyas Sönmez, Doğu Anadolu bölgesinde görev yapan askerlere 50 çift kışlık çorap hediye etmek için bakanlığa mektup yazdı. Şehit annesi Sönmez, mektubunda askerlere dua ederek, "Sizleri televizyonda gördükçe, duydukça, haberlerinizi aldıkça hep oğlum Erdoğan'ı hatırlıyorum. Allah sizleri muhafaza buyursun, korusun, esirgesin, ailelerinize bağışlasın. Asker oğluma, Erdoğan'ıma ayakları üşümesin diye çorap alırdım. Şimdi sizlere alıyorum. Bütçem yettiğince çorap aldım oğullarıma. Çoraplarınızı güle güle giyin. Ayaklarınız üşümesin. Rabbim ayaklarınıza taş değdirmesin İnşallah. Vatanın aslanları. Selam olsun sizlere" ifadelerine yer verdi.

Bakanlık yetkilileri, şehit ailesinin evini ziyaret ederek Mehmetçiklere ulaştırılacak 50 çift çorabı teslim alıp Sönmez ailesine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı