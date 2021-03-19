Son dakika gündem: Sayın Biden'ın Putin ile ilgili bu ifadeleri, bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Sayın Biden'ın Putin'le ilgili ifadeleri bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir ve bir devlet başkanının Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması kabul edilebilir bir ifade değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çengelköy'de bulunan Kerem Aydınlar Camii'de Cuma Namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğrusu Sayın Biden'ın Putin'le ilgili ifadeleri bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir ve bir devlet başkanının Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması kabul edilebilir bir ifade değildir. Bana göre de Putin çok çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle gerekeni yapmıştır. Bildiğiniz gibi AB'nin dedikodusu çok yapılan yaptırımlarla ilgili askıya alması gibi gelişmeler var. Başta Doğu Akdeniz olmak üzere bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin AB ile ilgili olarak gerek gümrük birliği, vize konusu, bunları karşılıklı olarak değerlendirme şansını bulacağız" dedi.

Erdoğan, "Daha önce bir yanlış daha yapıldı, bu rejim tarafından yapılan uygulamalar. Gerekli cevabı verdik, Kilis'e yapılan saldırı kabul edilebilir bir saldırı değil. Bu cevabını yine misliyle vereceğiz" şeklinde konuştu.

Kongre noktasında ön hazırlıkları kararlı bir şekilde yaptıklarını ifade eden Erdoğan, "Şu anda sloganlarımızdan tutunuz yapacağımız konuşmaya varıncaya kadar hepsi hazırlanıyor. Çarşamba günü yapacağım konuşma 2023'ün bir manifestosu olacaktır. Onu o konuşmada da göreceksiniz" dedi.

Erdoğan, "Çok daha geniş anlamda bir konuşmayı planlamış durumdayım. Çarşamba günü bu konuşmamızı ifade ederek aynı zamanda da AK Parti olarak MHP ile Cumhur İttifakı olarak 2023'e doğru çıktığımız bu yolda dayanışmamız neler olacaktır bunları da ifade edeceğiz. Çarşamba günü yapacağım konuşma adeta 2023'ün bir manifestosu olacaktır. Korona virüs sürecinde bu kongreleri yapıyoruz. MHP yaptı, biz bir taraftan yapacağız. Bütün kongrelerimizi zor şartlarda hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Şimdi de büyük kongrelerimizi yapacak 2023'e hazırlanacağız. İnşallah 2023 Türkiye'de bir dönüşüm süreci olacak" ifadelerini kullandı.

(Metin Başar - Muharrem Çam/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı