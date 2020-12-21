Son dakika gündem: SAÜ'lü öğrenci toplulukları pandemiye rağmen etkinliklerini sürdürüyor
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Son dakika gündem: SAÜ'lü öğrenci toplulukları pandemiye rağmen etkinliklerini sürdürüyor

21.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:20
Son dakika gündem: SAÜ'lü öğrenci toplulukları pandemiye rağmen etkinliklerini sürdürüyor

Son dakika gündem haberine göre Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrenci topluluklarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde 200'ü aşkın online etkinlik düzenlendiği belirtildi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrenci topluluklarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde 200'ü aşkın online etkinlik düzenlendiği belirtildi.

SAÜ'den yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren 100'ü aşkın öğrenci topluluğunun, salgın sürecinin başladığı mart ayından bu yana internet üzerinden 200'ü aşkın sayıda çevrim içi etkinlik gerçekleştirdiği bildirildi.

Öğrencilerin her türlü sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel faaliyetlerini destekleyen üniversitenin, yıl boyunca aktif şekilde faaliyetlerine devam eden toplulukların pandemi dolayısıyla girdikleri zorlu süreci atlatmalarına yardımcı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, öğrenci topluluklarının, çevrim içi programlar sayesinde süreci verimli şekilde tamamlamaya devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan

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