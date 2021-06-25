Son dakika gündem: Saruhanlı'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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Son dakika gündem: Saruhanlı'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Saruhanlı'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

E.D. (33) yönetimindeki hafif ticari araç, Saruhanlı - Gölmarmara kara yolunda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki A.D. (10) ve M.M.D. (7) ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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