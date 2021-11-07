Son dakika gündem: SARIYER'DE YOLCU MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI; CAN PAZARI YAŞANDI (2) - Haberler
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Son dakika gündem: SARIYER'DE YOLCU MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI; CAN PAZARI YAŞANDI (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: SARIYER'DE YOLCU MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI; CAN PAZARI YAŞANDI (2)

Gelen son dakika haberlerine göre Sarıyer Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında bir yolcu minibüsü kaza yaptı.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - Sarıyer Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında bir yolcu minibüsü kaza yaptı. İddialara göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüs yol kenarındaki ormandaki ağaçlara çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralanırken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Yerdeki yaralılar

-Ekiplerin müdahaleleri

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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