Son dakika gündem: SARIYER'DE YOLCU MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI; CAN PAZARI YAŞANDI (2)

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - Sarıyer Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında bir yolcu minibüsü kaza yaptı. İddialara göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüs yol kenarındaki ormandaki ağaçlara çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralanırken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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