Son dakika gündem: Sapanca Gölü'nün çevresi temizlendi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sakarya Büyükşehir Belediyesince, bölgenin önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nün korunması amacıyla temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, bölgenin önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nün korunması amacıyla temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 9 günlük bayram tatilinin ardından göl kenarında çok sayıda atığın biriktiğine dikkat çekildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerince gölün Sapanca Kırkpınar ve Serdivan Tuzla burnunda temizlik çalışması yapıldığı aktarılan açıklamada, göl kıyılarının tatilde çöplerle kirletilmesinin üzüntü verici olduğu ifade edildi.

SASKİ'nin gölün korunması için tüm önlemleri aldığı, gölü besleyen dereler ve göl çevresinde titiz çalışma yürüttüğü, gölün tüm değerlerini anlık takip ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekolojik dengenin korunması için gölün temizliğine azami ölçüde önem gösteriyoruz. Ne yazık ki 9 günlük tatil döneminde gölümüzün çevresinde sandalye, plastik, cam ve metal şişe, atık malzemeler ve çok çeşitli çöpler bırakılmış. Ekiplerimiz marifetiyle bölgelerde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdik. Ancak gölü korumak, hepimizin sorumluluğudur. Vatandaşlarımızdan hassasiyet göstermelerini bekliyor, şehrimizin içme suyu kaynağı olan gölün korunması için destek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci